Коп поголив безхатька й прославився на весь світ (відео)

Відео зняли на вулиці містечка Талахассі перехожі.

Американський коп допоміг безхатьку поголитися, щоб той влаштувався на роботу.

Офіцер Карлсон прийшов на допомогу чоловікові на ім’я Філ зі зламаною бритвою, що хотів влаштуватися на роботу до "Макдональдса", йдеться у сюжеті ТСН.

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Притиснувши лезо так, аби воно працювало, коп на кілька хвилин перетворився на цирюльника. Філа таки пообіцяли взяти на роботу, відео набрало сотні тисяч переглядів і потрапило на всі головні американські канали.

Тепер офіцер допомагає безпритульному оформити всі документи, аби той вийшов на роботу вже з понеділка.

Як повідомляв УНІАН, американець викликав поліцію через неочікуваний візит до його будинку родини єнотів.