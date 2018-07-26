Коп поголив безхатька й прославився на весь світ (відео)

09:10, 26 липня 2018
Курйози
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Офіцер Карлсон прийшов на допомогу чоловікові на ім’я Філ зі зламаною бритвою, що хотів влаштуватися на роботу до "Макдональдса", йдеться у сюжеті ТСН.

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Притиснувши лезо так, аби воно працювало, коп на кілька хвилин перетворився на цирюльника. Філа таки пообіцяли взяти на роботу, відео набрало сотні тисяч переглядів і потрапило на всі головні американські канали. 

Тепер офіцер допомагає безпритульному оформити всі документи, аби той вийшов на роботу вже з понеділка.

Як повідомляв УНІАН, американець викликав поліцію через неочікуваний візит до його будинку родини єнотів.

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Теги: #США#безпритульний#поліцейський