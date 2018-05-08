Американець викликав поліцію через родину єнотів, яка фактично звалилася на голову (відео)

11:45, 08 травня 2018
Курйози
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Єнотиха спробувала вкусити одного ловця / фото @KXAN_News

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Як йдеться в сюжеті ТСН, четверо звірят та їхня мама буквально впали зі стелі. Тварини, вочевидь, нишпорили горищем, поки не обвалились всередину будинку. Малечу поліцейські хутко впіймали, а от за їхньою мамою копам довелося побігати. Вона навіть спробувала вкусити одного ловця та сховалася у шафі.

Врешті-решт, єнотів затримали і випустили їх у дику природу. В поліції кажуть, під час операції ані люди, ані тварини не постраждали.

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Теги: #США#єноти