Американець викликав поліцію через родину єнотів, яка фактично звалилася на голову (відео)

Єнотів затримали і випустили їх у дику природу. В поліції кажуть, під час операції ані люди, ані тварини не постраждали.

Американець викликав поліцію через неочікуваний візит до його будинку родини єнотів. Читайте такожУ США кінь подав до суду на свого колишнього господаря Як йдеться в сюжеті ТСН, четверо звірят та їхня мама буквально впали зі стелі. Тварини, вочевидь, нишпорили горищем, поки не обвалились всередину будинку. Малечу поліцейські хутко впіймали, а от за їхньою мамою копам довелося побігати. Вона навіть спробувала вкусити одного ловця та сховалася у шафі. Врешті-решт, єнотів затримали і випустили їх у дику природу. В поліції кажуть, під час операції ані люди, ані тварини не постраждали.

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