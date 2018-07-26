У мережі з'явилося відео, як киянин перепливає на човні тунель на Дорогожичах

14:47, 26 липня 2018
Курйози
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Киянин переплив "озеро", що утворилося на Дорогожичах, на човні / скріншот

Однак один киянин не розгубився та вирішив переплисти тунель на надувному човні. Відео запливу опублікувала у Facebook мешканка Києва Анна Тесленко.

"Ніколи не здавайся! Як мій прекрасний сусід", - підписала відео Тесленко.

В кінці відео до оператора, який фільмував "переправу", підійшов поліцейський і попросив припинити плавання на човні по дорозі.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня через внаслідок зливи у Києві були затоплені десятки вулиць, чере що утворилися величезні затори.

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Теги: #Київ#потоп#злива