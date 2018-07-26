У мережі з'явилося відео, як киянин перепливає на човні тунель на Дорогожичах
14:47, 26 липня 2018Курйози
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Через зливу тунель біля станції метро "Дорогожичі" затопило водою, через що там не могли проїхати автомобілі.
Киянин переплив "озеро", що утворилося на Дорогожичах, на човні / скріншот
Внаслідок сильної зливи автомобільний тунель біля станції метро "Дорогожичі" затопило водою, через що там не могли проїхати автомобілі.
Однак один киянин не розгубився та вирішив переплисти тунель на надувному човні. Відео запливу опублікувала у Facebook мешканка Києва Анна Тесленко.
"Ніколи не здавайся! Як мій прекрасний сусід", - підписала відео Тесленко.
В кінці відео до оператора, який фільмував "переправу", підійшов поліцейський і попросив припинити плавання на човні по дорозі.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня через внаслідок зливи у Києві були затоплені десятки вулиць, чере що утворилися величезні затори.
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