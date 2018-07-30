Кенгуру засмутився через те, що йому не вдалося покататися на гойдалках (відео)

Тварина зайшла в одне з домоволодінь і спробувала покататися на гойдалці.

Жителі австралійського міста Хоутон, до яких в гості прийшов кенгуру, вирішили зняти тварину на відео, і не прогадали, адже кадри вийшли кумедними.

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Візитер побачив гойдалки і подумав, що це, мабуть, найцікавіша річ у світі, яку варто розглянути ближче, передає 120.su.

На жаль, але кенгуру так і не зміг піднятися на гойдалки і покататися, так що через кілька секунд він, похнюпившись і розсердившись, поскакав геть.