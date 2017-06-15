В Австралії кенгуру й собака влаштували справжню бійку (відео)

У штаті Новий Південний Уельс автомобіліст Ентоні Хартлі зняв на відео поєдинок кенгуру й німецької вівчарки на узбіччі дороги. Так, тварини влаштували справжню бійку, передає Yahoo 7 News.

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На відео можна побачити, як собака гавкає на кенгуру, який час від часу робить випади в її бік. Приблизно через 20 хвилин до тварин підійшов поліцейський, який їх й розборонив.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі опублікували австралійський ролик про чоловіка, який врятував собаку від кенгуру.