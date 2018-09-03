Настав час «перегорнути календар»: як у мережі кепкують з мема про 3 вересня і Шуфутинського (відео)

У соцмережах ще 2 вересня почали з'являтися жарти і меми на цю тему.

Вже протягом кількох років жодне 3 вересня не минає без звичного ажіотажу навколо однойменної пісні російського виконався Михайла Шуфутинського. У мережі традиційно з’являються десятки мемів, а юзери активно кепкують із тексту пісні про «згорілі обіцянки» та «згарища горобини».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter