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Настав час «перегорнути календар»: як у мережі кепкують з мема про 3 вересня і Шуфутинського (відео)

10:10, 03 вересня 2018
Курйози
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Вже протягом кількох років жодне 3 вересня не минає без звичного ажіотажу навколо однойменної пісні російського виконався Михайла Шуфутинського.

У мережі традиційно з’являються десятки мемів, а юзери активно кепкують із тексту пісні про «згорілі обіцянки» та «згарища горобини».

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Теги: #соцмережі#пісня#меми