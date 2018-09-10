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Невідомий влаштував гонки з поліцією на полі аеропорту в Ліоні (відео)

14:31, 10 вересня 2018
Курйози
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Mercedes спочатку зламав шлагбаум на в'їзді, а потім виїхав на поле і злітно-посадкову смугу через вікна в першому терміналі / фото DR

Про це повідомляє Lyon Capitale.

За даними видання, невідомий на сірому Mercedes спочатку зламав шлагбаум на в'їзді, а потім виїхав на поле і злітно-посадкову смугу через вікна в першому терміналі. Вказується, що він завдав серйозної шкоди своїми діями. Через інцидент літаки, що заходили на посадку, довелося в терміновому порядку направляти в інші аеропорти, вильоти також відклали.

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У загальній складності в погоні за порушником брали участь 20 автомобілів з поліцейськими, жандармами та прикордонниками, а також вертоліт. На кадрах видно, що спочатку чоловік їздив по полю на машині, а потім вибіг з неї, після чого змогли його зупинити. Ніхто при цьому не постраждав, про мотиви затриманого не повідомляється.

У той же час Europe1 передає, що за порушником поліція гналася ще на трасі біля аеропорту. Відзначається, що він їхав на високій швидкості і по зустрічній смузі.

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Теги: #Ліон#аеропорт