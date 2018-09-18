Масова бійка на чеченському весіллі потрапила на відео

Приводом для бійки на весіллі стало суперництво за право проїхати першим за машиною нареченої.

У соцмережах з'явилося відео масової бійки на "суворому" чеченському весіллі. На запису також чути постріли.

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"Суворе чеченське весілля", - підписав ролик користувач Facebook Адам Оздоєв.

Користувач з Грозного Адані Умаєв написав на своїй сторінці у Facebook, що подібні бійки за право першим їхати за машиною нареченої відбуваються у нього на батьківщині регулярно.

Як повідомляв УНІАН, раніше на юніорському турнірі з вільної боротьби у Краснодарі сталася масова бійка. У ній взяли взяли участь спортсмени, тренери і глядачі.