этот материал доступен на русском

Масова бійка на чеченському весіллі потрапила на відео

16:03, 18 вересня 2018
Курйози
5149 0

Читайте такожВ російському кафе чотири сестри побилися зі співробітницями психлікарні через кульку, що луснула (відео)

"Суворе чеченське весілля", - підписав ролик користувач Facebook Адам Оздоєв.

Користувач з Грозного Адані Умаєв написав на своїй сторінці у Facebook, що подібні бійки за право першим їхати за машиною нареченої відбуваються у нього на батьківщині регулярно.

Як повідомляв УНІАН, раніше на юніорському турнірі з вільної боротьби у Краснодарі сталася масова бійка. У ній взяли взяли участь спортсмени, тренери і глядачі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Чечня#бійка#весілля