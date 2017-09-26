У Росії на турнірі з боротьби сталася масова бійка - махали кулаками навіть глядачі (відео)

18:35, 26 вересня 2017
Русский міръ
96 0

Під час змагань у Краснодарі побилися борці, тренери і глядачі.

На юніорському турнірі з вільної боротьби в Краснодарі сталася масова бійка. У ній взяли взяли участь спортсмени, тренери та глядачі, передає Проспорт.

Конфлікт розгорівся після того, як одного зі спортсменів вдарив тренер суперника. Після цього до бійки приєдналися борці інших команд й деякі вболівальники.

Читайте такожУ Росії група поліцейських зламала ногу футбольному вболівальнику

Сутичка зупинилася після призову коментатора до вболівальників заспокоїтися і повернутися на трибуни. Зазначимо, поліція Краснодара почала перевірку щодо інциденту.

Як повідомляв УНІАН, російське весілля у Венеції закінчилося масовою бійкою - гості обмінялися ударами, стусанами і ляпасами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бійка на турнірі#турнір з боротьби у РФ#масова бійка у Краснодарі