У Росії на турнірі з боротьби сталася масова бійка - махали кулаками навіть глядачі (відео)
18:35, 26 вересня 2017Русский міръ
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Під час змагань у Краснодарі побилися борці, тренери і глядачі.
На юніорському турнірі з вільної боротьби в Краснодарі сталася масова бійка. У ній взяли взяли участь спортсмени, тренери та глядачі, передає Проспорт.
Конфлікт розгорівся після того, як одного зі спортсменів вдарив тренер суперника. Після цього до бійки приєдналися борці інших команд й деякі вболівальники.
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Сутичка зупинилася після призову коментатора до вболівальників заспокоїтися і повернутися на трибуни. Зазначимо, поліція Краснодара почала перевірку щодо інциденту.
Як повідомляв УНІАН, російське весілля у Венеції закінчилося масовою бійкою - гості обмінялися ударами, стусанами і ляпасами.
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