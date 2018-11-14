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Конфуз Лаврова у Сінгапурі потрапив на відео

09:37, 14 листопада 2018
Курйози
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Сергій Лавров / REUTERS

Про цей інцидент під час візиту президента РФ Володимира Путіна розповів прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов в Twitter.

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"Конфуз дня: Сінгапурці відтісняють російську делегацію на чолі з Лавровим, щоб звільнити місце для рукостискання президентів Росії та Сінгапуру. Маленька країна, місця мало", – написав пропагандист під опублікованими роликом.

Судячи з кадрів, глава МЗС РФ був спантеличений. "Не конфуз, а повинні знати своє місце", - пишуть у коментарях під відео.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зачепився за сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей». Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.

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Теги: #Росія#Лавров#конфуз