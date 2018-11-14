Конфуз Лаврова у Сінгапурі потрапив на відео

На відео можна побачити, що Лавров явно здивований подібним ставленням до себе.

У Сінгапурі представники президента Халіми Якоб відтіснили главу МЗС РФ Сергія Лаврова разом з делегацією, щоб звільнити більше місця.

Про цей інцидент під час візиту президента РФ Володимира Путіна розповів прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов в Twitter.

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"Конфуз дня: Сінгапурці відтісняють російську делегацію на чолі з Лавровим, щоб звільнити місце для рукостискання президентів Росії та Сінгапуру. Маленька країна, місця мало", – написав пропагандист під опублікованими роликом.

Судячи з кадрів, глава МЗС РФ був спантеличений. "Не конфуз, а повинні знати своє місце", - пишуть у коментарях під відео.

Конфуз дня: Сінгапурці відтісняють російську делегацію на чолі з Лавровим, щоб звільнити місце для рукостискання президентів Росії та Сінгапуру.

Маленька країна, місця мало pic.twitter.com/b2N7OgSiIc — Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) 13 листопада 2018 р.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зачепився за сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей». Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.