Лавров впав на сцені і став мемом

21:00, 15 березня 2018
Курйози
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Ura.ru

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився через сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей». Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.

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Деякі користувачі навіть вловили взаємозв'язок між падінням Лаврова і Микити Міхалкова, який 15 березня впав перед виступом від імені Путіна.

Дехто порівняв Лаврова  конем, що падає.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей».

«Бачите як? Спіткнувся. Правда, добре, не на дипломатичному фронті, а на сходинці», - пожартував глава МЗС РФ.

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Теги: #курйоз з лавровим#лавров впав на сцені