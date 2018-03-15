Лавров впав на сцені і став мемом

Лавров перечепився і впав на сцені перед своєю лекцією про можливості Росії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився через сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей». Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.

Деякі користувачі навіть вловили взаємозв'язок між падінням Лаврова і Микити Міхалкова, який 15 березня впав перед виступом від імені Путіна.

Падіж худоби ,Михалков впав на вулиці в Нижньому Новгороді і вдарився мордою особи,кінь Лавров впав на сцені,просто свято якесь. — Інна Нуржинская (@nyrhinskaj) March 15, 2018

Ось що за хрень? Поки вся Росія встає з колін, Лавров на них падає ) pic.twitter.com/c4P1NyWJ71 — Toтzе (@zagibaigvozdi) March 15, 2018

Дехто порівняв Лаврова конем, що падає.

Сергій Лавров на форумі «Росія — країна можливостей»

pic.twitter.com/YKQl5kpBKV — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) March 15, 2018

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей».

«Бачите як? Спіткнувся. Правда, добре, не на дипломатичному фронті, а на сходинці», - пожартував глава МЗС РФ.