У Каліфорнії врятували чоловіка, який застряг у димарі (відео)

Дістали його всього засмальцьованого і з вивернутим плечем.

Майже, як Санта Клаус, тільки без подарунків. У Каліфорнії з димаря рятували чоловіка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Той застряг у вентиляційній трубі, що вела на кухню китайського ресторану. У комині чолов’яга провів два дні.

Дістали його всього засмальцьованого і з вивернутим плечем. Нині чоловік у лікарні.

Як він потрапив до димаря та з якою метою наразі не відомо. Поліцейські жартують: це точно не Санта Клаус і підозрюють чоловіка у спробі пограбування закладу.