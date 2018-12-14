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У Каліфорнії врятували чоловіка, який застряг у димарі (відео)

09:57, 14 грудня 2018
Курйози
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Той застряг у вентиляційній трубі, що вела на кухню китайського ресторану. У комині чолов’яга провів два дні.

Дістали його всього засмальцьованого і з вивернутим плечем. Нині чоловік у лікарні. 

Як він потрапив до димаря та з якою метою наразі не відомо. Поліцейські жартують: це точно не Санта Клаус і підозрюють чоловіка у спробі пограбування закладу.

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Теги: #Санта Клаус#крадій застряг у димарі