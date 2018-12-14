У Каліфорнії врятували чоловіка, який застряг у димарі (відео)
09:57, 14 грудня 2018Курйози
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Дістали його всього засмальцьованого і з вивернутим плечем.
У Каліфорнії врятували чоловіка, який застряг у димарі
Майже, як Санта Клаус, тільки без подарунків. У Каліфорнії з димаря рятували чоловіка.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Той застряг у вентиляційній трубі, що вела на кухню китайського ресторану. У комині чолов’яга провів два дні.
Дістали його всього засмальцьованого і з вивернутим плечем. Нині чоловік у лікарні.
Як він потрапив до димаря та з якою метою наразі не відомо. Поліцейські жартують: це точно не Санта Клаус і підозрюють чоловіка у спробі пограбування закладу.
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