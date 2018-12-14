Подарунки тільки слухняним акулам: на Мальті Санта-Клаус привітав мешканців великого акваріуму (фото, відео)

На Мальті Санта-Клаус відвідав національний акваріум, щоб привітати риб. Дайвер стрибнув до них у різдвяному костюмі, з бородою і в капелюсі.

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Риб підводний Санта пригостив кормом, з деякими - пограв, а особливо полюбив акулу-зебру.

Чарівник вітає мешканців морського акваріума. Але тільки тих, хто добре себе вів.

Акула-зебра, мабуть, демонструвала цього року бездоганну поведінку: вона удостоїлася від Санта-Клауса обіймів і почісувань.