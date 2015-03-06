У Пенсильванії на зимовій риболовлі рибалка витяг з ополонки качку

На відео рибак Фред Крістенсен іде до ополонки, щоб дістати свою здобич, пише Metro. Чоловік поступово витягаючи волосінь, виявляє, що зловив живу качку, передає ТСН із посиланням на Metro.

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"Ви що, жартуєте", - вигукує рибак. "Це неймовірно, просто неймовірно", - повторює здивований Крістенсен. Разом із товаришем вони звільняють птаха від снастей і відпускають на волю.

Нагадаємо, у жовтні 2011 року УНІАН повідомляв, що японський рибалка зловив в океані мішок з 11 мільйонами єн (більше 145 тисяч доларів) готівкою.