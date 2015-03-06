У Пенсильванії на зимовій риболовлі рибалка витяг з ополонки качку
16:59, 06 березня 2015Курйози
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Користувач YouTube Ніколас Колангело виклав у мережу відео, на якому оператор зафіксував кадри зимової риболовлі в американському штаті Пенсильванія: замість риби з ополонки витягли качку.
Рибалка несподівано витягнув з-під криги живу качку / Скріншот відео YouTube
На відео рибак Фред Крістенсен іде до ополонки, щоб дістати свою здобич, пише Metro. Чоловік поступово витягаючи волосінь, виявляє, що зловив живу качку, передає ТСН із посиланням на Metro.
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"Ви що, жартуєте", - вигукує рибак. "Це неймовірно, просто неймовірно", - повторює здивований Крістенсен. Разом із товаришем вони звільняють птаха від снастей і відпускають на волю.
Нагадаємо, у жовтні 2011 року УНІАН повідомляв, що японський рибалка зловив в океані мішок з 11 мільйонами єн (більше 145 тисяч доларів) готівкою.
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