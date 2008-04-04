Херсонський губернатор наказав застовпити сміттєві купи за мером

Голова Херсонської обласної держадміністрації Борис СІЛЕНКОВ планує встановити біля смітників у обласному центрі спеціальні знаки з написом: «Це сміття належить міському голові Херсона Володимиру САЛЬДО».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі місцевого телебачення.

За словами Б.СІЛЕНКОВА такі знаки вже виготовляються і незабаром перші з них мають з’явитися біля смітників на вулицях і у дворах будинків. Також губернатор зазначив, що буде забезпечений надійний захист цих знаків, щоб їх не забирали від куп сміття і не нищили.

Таке рішення голови ОДА викликане неналежним виконанням владою Херсона його розпорядження від 24 березня «Про проведення в обласному центрі 29 березня 2008 року суботника по санітарній очистці та благоустрою міських парків під гаслом «Херсон – не смітник». Херсонський міськвиконком не виділив для толоки належної кількості засобів і спецтехніки, що ускладнило роботу учасників заходу, зокрема й працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів.