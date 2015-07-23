Влада Італії заборонила собакам гавкати після обіду

Власникам домашніх тварин, які заважають мешканцям Контроне відпочивати, загрожує штраф у розмірі від 20 до 500 євро, передає "Медуза".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що собаки повинні поводитися тихо не тільки з другої до четвертої дня, але і вночі.

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Мер Контроне таким чином хоче підвищити загальну культуру поведінки тварин, які іноді бувають досить агресивними.

Варто зазначити, що післяобідній відпочинок в Італії — поширене явище, як і іспанська сієста. У багатьох південних країнах Європи та Латинської Америки через спеку вдень закриваються різні установи, жителі в цей час відпочивають.