Влада Італії заборонила собакам гавкати після обіду
21:47, 23 липня 2015Курйози
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Мер італійського населеного пункту Контроне Нікола Пасторе видав розпорядження, що забороняє собакам гавкати під час післяобіднього відпочинку.
REUTERS
Власникам домашніх тварин, які заважають мешканцям Контроне відпочивати, загрожує штраф у розмірі від 20 до 500 євро, передає "Медуза".
Місцеві ЗМІ повідомляють, що собаки повинні поводитися тихо не тільки з другої до четвертої дня, але і вночі.
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Мер Контроне таким чином хоче підвищити загальну культуру поведінки тварин, які іноді бувають досить агресивними.
Варто зазначити, що післяобідній відпочинок в Італії — поширене явище, як і іспанська сієста. У багатьох південних країнах Європи та Латинської Америки через спеку вдень закриваються різні установи, жителі в цей час відпочивають.
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