Парк розваг для “дорослих хлопчиків” відкрили неподалік Берліна

Парк розваг для “дорослих хлопчиків” відкрили у німецькому місті Герцфельде неподалік Берліна.

Згадати дитинство і пограти вантажними машинами та екскаваторами, не іграшковими, а справжніми, можна у незвичайному парку розваг неподалік німецької столиці. До закладу під назвою "Країна землекопів" у вихідні приїздить щоразу дедалі більше людей.

Парк розваг називається “Баггерленд”, що у перекладі означає “Країна землекопів”. Вона розкинулася на великій ділянці землі, місцями вкритої лісом. Тут можна взяти в оренду екскаватор, трактор чи інші потужні машини і, пройшовши початковий курс навчання, попрактикуватися у керуванні агрегатом.

У закладу вже є свої завсідники. Більшість із них у повсякденному житті не має нічого спільного із велетенськими машинами. Бажання керувати ними – це зазвичай відгомін дитячих мрій. Адже, за статистикою, найчастіше у дитинстві німецькі хлопчаки хочуть стати поліцейськими, пожежниками або водіями екскаваторів.

Така гра – задоволення не з дешевих. Щоб “погратися” годину, потрібно заплатити 97,5 євро. Однак охочих підкорити потужну машину і відчути силу роботи її агрегатів не бракує. За словами працівників закладу, останнім часом до парку стали навідуватися не лише чоловіки, а й жінки.

ICTV