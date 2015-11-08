У Львові заблукав італієць – майже добу возив містом покійника в катафалку

У Львові поліцейські надавали допомогу громадянину Італії, який загубився і майже добу блукав містом у катафалку з покійником.

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Львова, минулої доби, 7 листопада, поліцейські виявили біля головного залізничного вокзалу Львова розгубленого іноземця біля автомобіля «Мерседес» (катафалк) з номерами італійської реєстрації, в якому знаходилася труна. Чоловік поводився розгублено і дивно, періодично від‘їжджаючи та повертаючись знову на попереднє місце.

Працівники поліції, попри труднощі у спілкуванні (чоловік розумів виключно італійську мову), з‘ясували, що громадянин Італії привіз до України загиблого в Італії чоловіка, і труну він повинен доставити на Тернопільщину. У Львові він заблукав і близько доби не міг виїхати з міста.

Поліція зв`язалася з сестрою загиблого та розробила детальний маршрут для чоловіка, а також супроводжувала його до виїзду з міста Львова в напрямку Тернопільської області.