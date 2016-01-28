У Росії п'яний водій нічого не міг згадати, крім того, що президент країни Путін
21:36, 28 січня 2016Курйози
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В інтернеті опублікували відеозапис, на якому затриманий після ДТП російськими силовиками п'яний водій забув про все, крім президента Володимира Путіна.
Россиянини негайно відповів на питання про главу держави / скріншот з запису
При складанні протоколу водій майже спав, і відповіді на питання поліції давалися йому з великими труднощами. Крім того, пам'ять його також дуже сильно підводила.
Зокрема, росіянин не зміг відповісти, на чиїй машині він їхав, звідки він її взяв і скільки випив алкоголю.
Однак коли його запитали, хто президент РФ, чоловік відповів негайно, не витративши ні секунди часу на роздуми.
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