У Росії п'яний водій нічого не міг згадати, крім того, що президент країни Путін

При складанні протоколу водій майже спав, і відповіді на питання поліції давалися йому з великими труднощами. Крім того, пам'ять його також дуже сильно підводила.

Зокрема, росіянин не зміг відповісти, на чиїй машині він їхав, звідки він її взяв і скільки випив алкоголю.

Однак коли його запитали, хто президент РФ, чоловік відповів негайно, не витративши ні секунди часу на роздуми.