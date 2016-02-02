Харківський бабак Тимко спрогнозував курс долара на 2016 рік

Харківський бабак Тимко II сьогодні вперше спрогнозував курс долара на 2016 рік. Перед гризуном поставили дві таблички з курсом долара, і він по черзі підійшов до табличок з написами 25 гривень і 30 гривень за долар. Працівники біостанції припустили, що це означає, що курс долара протягом року коливатиметься від 25 до 30 гривень за 1 долар.

Студенти біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна також висловили ідею встановлення пам'ятника бабаку-віщуну.

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Довідка УНІАН. Традиція будити бабака, щоб він передбачив прихід весни, прийшла в Україну з США, де День бабака є національним святом.