Луцькі комунальники винайшли "унікальну технологію" ремонту доріг (відео)

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксована "унікальна технологія" ремонту вулиці Федорова у Луцьку, повідомляють Волинські новини.

"Від творців таких хітів "асфальт поверх снігу" та "розмітка малюється через калюжу". Взяли саме цікаве з обох хітів та об’єднали", – йдеться в описі до відео.

На кадрах видно, як комунальники просто закидають асфальт у яму з калюжею.

Натомість у міськраді запевняють, що комунальники на популярному відео з нібито ремонтом дороги засипали в калюжу не асфальт, а дрібний щебінь для посипання тротуарів, який залишився після зими.

Про це розповів директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Іван Кубіцький, - інформує Волинське агентство розслідувань.

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Іван Кубіцький пояснив, що працівники ЖКП №11 не використовували ані свіжий, ані відпрацьований асфальт.

"Вони вирішили замостити яму дрібним щебенем, який залишився після зими. Це не працівники "Луцькавтодору", а працівники ЖКП №11", – пояснив посадовець.