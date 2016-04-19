У Британії з туристів почали стягувати плату за милування дзвіночками

Як повідомляє Росбалт з посиланням на The Telegraph, навесні в цей ліс приїжджає дуже багато туристів. В результаті дерева і квіти страждають. Щоб зменшити потік любителів природи, Національний фонд ввів плату за відвідування популярного лісу в 3 фунти ($4,3) для дорослих і один фунт для дітей. Деякі британці вже назвали цей збір ганьбою для країни.

Раніше працівники благодійної організації розставляли на території лісу щити із закликами дбайливо поставитися до крихких квітів і вразливого лісового грунту, проводили виховні бесіди, проте ці заходи не принесли успіху.

Наплив любителів дзвіночків очікують на початку травня.