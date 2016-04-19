У Британії з туристів почали стягувати плату за милування дзвіночками
12:43, 19 квітня 2016Курйози
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Національний благодійний фонд об'єктів культурної, історичної і природної спадщини Великобританії почав стягувати плату за милування дзвіночками, щ розпустилися в лісі Доккы-Вуд в графстві Хертфордшир.
Наплив любителів дзвіночків очікують на початку травня / proflowers.ru
Як повідомляє Росбалт з посиланням на The Telegraph, навесні в цей ліс приїжджає дуже багато туристів. В результаті дерева і квіти страждають. Щоб зменшити потік любителів природи, Національний фонд ввів плату за відвідування популярного лісу в 3 фунти ($4,3) для дорослих і один фунт для дітей. Деякі британці вже назвали цей збір ганьбою для країни.
Раніше працівники благодійної організації розставляли на території лісу щити із закликами дбайливо поставитися до крихких квітів і вразливого лісового грунту, проводили виховні бесіди, проте ці заходи не принесли успіху.
Наплив любителів дзвіночків очікують на початку травня.
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