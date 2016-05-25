В Англії рій бджіл два дні переслідував автомобіліста (фото)

Британець два дні не міг позбутися від комах на своїй машині, і знадобилося 5 бджолярів, щоб зняти рій.

"Ми вважаємо, що королеву привабило щось солодке в машині. Я приніс картонну коробку і акуратно, якомога швидше, змів їх туди", - розповів 65-річний пасічник Роджер Бернс, повідомляє metro.co.uk.

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За його словами, при цьому його вкусили 15 або 20 разів

Британець розповів, що 30 років займається розведенням бджіл, однак ніколи нічого подібного не бачив. "Для бджіл природно слідувати за їх "королевою", але я вперше бачу, щоб вони робили це з таким завзяттям", - сказав пасічник.