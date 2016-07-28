"До Олімпіади готові!": бразильська поліція заарештувала партію наркотиків з символікою Ріо-2016
12:15, 28 липня 2016Курйози
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Пластикові пакети були помічені олімпійською символікою Ріо-2016 і попередженням "берегти від дітей".
Бразильські наркоторговці нерідко використовують спортивну символіку для просування свого "товару" / Фото news.sky.com
Як зазначає Sky News, бразильська поліція вилучила 93 пакетики з кокаїном і 28 з крек-кокаїном з "олімпійською" символікою, а також кілька куль 40-го калібру в центрі Ріо-де-Жанейро.
Відзначається, що бразильські наркоторговці часто використовують образи й імена спортсменів або спортивних подій, щоб продавати свою "продукцію".
Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри в бразильському Ріо-де-Жанейро проходитимуть з 5 по 21 серпня 2016 року. Українську олімпійську збірну урочисто провели в Ріо-де-Жанейро минулої суботи, 23 липня.
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