"До Олімпіади готові!": бразильська поліція заарештувала партію наркотиків з символікою Ріо-2016

Як зазначає Sky News, бразильська поліція вилучила 93 пакетики з кокаїном і 28 з крек-кокаїном з "олімпійською" символікою, а також кілька куль 40-го калібру в центрі Ріо-де-Жанейро.

Відзначається, що бразильські наркоторговці часто використовують образи й імена спортсменів або спортивних подій, щоб продавати свою "продукцію".

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри в бразильському Ріо-де-Жанейро проходитимуть з 5 по 21 серпня 2016 року. Українську олімпійську збірну урочисто провели в Ріо-де-Жанейро минулої суботи, 23 липня.