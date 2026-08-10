Росія хоче зупинити сухопутний агроекспорт з України слідом за морським, – ISW

Ворог цілеспрямовано б’є по мостах "сухопутного коридору" через Дністер.

Російські окупанти намагаються перешкодити експорту українського зерна та інших товарів через альтернативний наземний коридор. Його почала використовувати Україна після того, як ворожі удари паралізували експорт з портів Великої Одеси, повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

9 серпня російські окупанти завдали удару по мосту в Маяках на автомагістралі М-15 Одеса – Рені, що з’єднує південь України з Молдовою та Румунією.

Місцеве інформаційне видання міста Ізмаїла в той же день повідомило, що ворожий удар пошкодив міст. В свою чергу, Державна прикордонна служба України 9 серпня повідомила, що влада тимчасово обмежує рух на автомагістралі М-15 після російських ударів. Раніше росіяни наносили удари по мосту в Маяках у грудні 2025 року.

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З липня агресор посилює свої зусилля, спрямовані на підрив експортного потенціалу України. 31 липня речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що ворожі удари пошкодили понад 20 суден поблизу Чорного моря та суттєво уповільнили вантажопотоки в морському коридорі.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький нещодавно повідомив, що удари окупантів змусили Україну шукати альтернативні маршрути через річку Дунай для експорту зерна та вантажів.

Тож агресор, ймовірно, переносить свої удари з українського морського коридору на сухопутний, щоб перешкодити експорту українського зерна та загалом підірвати економіку України, зазначили аналітики ISW.

9 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна запропонувала Росії та Україні ввести мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі, але відповіді поки не було.

Блокада морських портів України – останні новини

Блокада портів Великої Одеси ставить під загрозу експорт половини обсягу зернових та олійних культур цього року. Міністр агрополітики Тарас Висоцький зазначив, що прямі втрати для сільськогосподарського сектору України можуть сягнути до 3 мільярдів доларів.

Блокада портів також усуває можливість доставляти морем китайські товари. Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що вартість китайського імпорту може зрости на 30-50%, але дефіцит даної продукції Україні не загрожує.

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