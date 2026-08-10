Посилки 'Нової пошти' суттєво затримуються: у компанії попередили українців

Через переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці.

У "Новій пошті" повідомили про затримки в доставці посилок через руйнування сортувальних центрів внаслідок атак Росії. Про це пресслужба компанії повідомила в соцмережі Threads у відповідь на запитання користувача про довгі терміни доставки.

"Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці", - ідеться у повідомленні.

Слід зазначити, що наразі посилки можуть суттєво затримуватися навіть в межах одного міста чи близько розташованих населених пунктів.

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Як передає кореспондент УНІАН, зокрема посилки з Києва до Броварів, які раніше надходили менш ніж за добу, зараз їдуть по декілька днів. Так, одна з посилок перебуває в дорозі вже понад 70 годин.

Також варто пам’ятати, що за втрачену посилку компанія повертає суму, яка була вказана відправником як оголошена цінність. УНІАН писав про випадок відшкодування 500 гривень за втрачену посилку вартістю 40 тисяч гривень через заниження відправником оголошеної цінності.

Удари РФ по "Новій пошті" - головні новини

Російські окупанти регулярно атакують сортувальні центри та відділення "Нової пошти". Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на середу, 5 серпня, було знищено сортувальний центр "Нової пошти" в Києві. Загинули троє людей, ще вісім осіб отримали поранення.

2 серпня російські загарбники вдарили по поштовому терміналу в передмісті Харкова, там спалахнула пожежа. Одна людина загинула.

31 липня удару зазнало відділення "Нової пошти" на Вінниччині. Внаслідок атаки були постраждалі. 30 липня російські окупанти поцілили у сортувальний термінал компанії в Полтаві. Співробітники перебували в укриттях і не постраждали.

25 липня удар російського реактивного БпЛА по Сумах забрав життя трьох людей – водіїв "Нової пошти". На місці влучання виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати та швидко ліквідовувати наслідки удару.

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