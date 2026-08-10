Громадян Польщі почнуть повідомляти про зльоти літаків під час російських атак на Україну

Заступниця міністра національної оборони Польщі заявила, що система цивільного оповіщення буде вдосконалюватися.

Мешканці Польщі отримуватимуть текстові повідомлення, коли польські винищувачі підніматимуться в повітря через загрозу за межами східного кордону країни. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, пише RMF24.

Зазначається, що 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві, система цивільного оповіщення не спрацювала. Собковяк-Чарнецька запевнила, що система цивільного оповіщення буде вдосконалюватися.

"Урядовий центр безпеки та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації роблять висновки з цього випадку", – сказала вона журналістам.

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Заступниця міністра національної оборони Польщі зазначила, що відтепер під час зльоту польських винищувачів у період масованих атак Росії на Україну громадян Польщі повідомлятимуть про це через повідомлення.

У Польщі фермер знайшов уламки невідомого дрона

Нагадаємо, що раніше RMF FM повідомляло, що в Мазовецькому воєводстві Польщі фермер помітив у полі уламки безпілотного літального апарата. За даними ЗМІ, інцидент стався 2 серпня після обіду під час польових робіт у селі Глупянка.

На місце події викликали поліцію, територію охороняли пожежники. Спочатку знахідку оглянули на наявність піротехнічної небезпеки, але жодних ознак її існування не виявили.

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