Громадян Польщі почнуть повідомляти про зльоти літаків під час російських атак на Україну

Мешканці Польщі отримуватимуть текстові повідомлення, коли польські винищувачі підніматимуться в повітря через загрозу за межами східного кордону країни. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, пише RMF24.
Зазначається, що 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві, система цивільного оповіщення не спрацювала. Собковяк-Чарнецька запевнила, що система цивільного оповіщення буде вдосконалюватися.
"Урядовий центр безпеки та Міністерство внутрішніх справ і адміністрації роблять висновки з цього випадку", – сказала вона журналістам.
Заступниця міністра національної оборони Польщі зазначила, що відтепер під час зльоту польських винищувачів у період масованих атак Росії на Україну громадян Польщі повідомлятимуть про це через повідомлення.
У Польщі фермер знайшов уламки невідомого дрона
Нагадаємо, що раніше RMF FM повідомляло, що в Мазовецькому воєводстві Польщі фермер помітив у полі уламки безпілотного літального апарата. За даними ЗМІ, інцидент стався 2 серпня після обіду під час польових робіт у селі Глупянка.
На місце події викликали поліцію, територію охороняли пожежники. Спочатку знахідку оглянули на наявність піротехнічної небезпеки, але жодних ознак її існування не виявили.