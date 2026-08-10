У Колумбії стався потужний землетрус: загинули щонайменше 18 людей, - ВВС

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу села Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на тихоокеанському узбережжі країни.

У Колумбії потужний землетрус магнітудою 7,4 забрав життя щонайменше 18 людей, ще більше - опинилися під завалами будівель. Як пише ВВС, за даними геологічної служби країни, землетрус стався о 07:34 (12:34 за Гринвічем) на глибині 103 км.

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу села Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко на тихоокеанському узбережжі країни. Його можна було відчути за сотні кілометрів на схід, у столиці, Боготі, де було евакуйовано кілька будівель.

У третьому за чисельністю населення місті Колумбії обвалилося близько 25 будівель. Авіаційне управління країни повідомило про пошкодження в кількох регіональних аеропортах, зокрема в Перейрі, Манісалесі, Кібдо, Вірменії, Картаго та Буенавентурі.

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У столиці, Боготі, сильно тряслися дерева та світлофори. Люди вибігали зі своїх будинків та офісів. Вони повідомляли, що відчували, як земля під ними рухається майже дві хвилини.

Мер столиці Карлос Фернандо Галан заявив, що отримував повідомлення про тріщини в будівлях, але поки що, за його словами, жодних серйозних пошкоджень міської інфраструктури не виявлено.

Землетрус у Венесуелі – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні в Венесуелі сталися два потужні землетруси. За даними Геологічної служби США, спочатку було зафіксовано поштовх магнітудою 7,2 приблизно за 160 кілометрів на захід від Каракаса, а менш ніж за хвилину стався другий землетрус магнітудою 7,5.

Найсерйозніші руйнування зафіксовано в столиці країни. У кількох районах Каракаса обвалилися житлові будинки.

Очевидці розповідають, що землетрус супроводжувався сильним гуркотом, а мешканці в паніці покидали будинки та офіси. Багато хто порівнює те, що сталося, з руйнівним землетрусом 1967 року, який також зачепив Каракас.

Через пошкодження тимчасово було закрито найбільший аеропорт країни в Майкетії. Влада скасувала заняття в навчальних закладах до кінця тижня для оцінки збитків. Лікарні переведені на посилений режим роботи й готуються приймати нових постраждалих.

Спочатку було оголошено загрозу цунамі, проте пізніше попередження скасували.

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