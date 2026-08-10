Росія планує запускати до 200 балістичних ракет за одну атаку, – Мадяр

За словами Бровді, наразі російські військові можуть одночасно запустити 77 балістичних ракет.

Росіяни планують запускати по Україні в 2,5 рази більше балістичних ракет за одну атаку – до 200 штук. Про це попередив командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді в інтерв’ю AP.

За словами Бровді, наразі російські військові можуть одночасно запустити 77 балістичних ракет, але планують збільшити цей показник до 200.

Це одне з найбільш вразливих місць для України, оскільки країні не вистачає перехоплювачів для американської системи Patriot – єдиної системи в арсеналі України проти балістичних ракет, – а це означає, що десятки ракет, випущених Росією під час масованих обстрілів, прорвуться і влучать у цілі.

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"Навіть якщо їм вдасться випустити лише половину, усі вони полетять у наш бік", – сказав Бровді.

Він наголосив, що єдиний спосіб зменшити їхню кількість – завдати ударів по всіх об’єктах, які беруть участь у виробництві цих ракет.

Крім того, Бровді зазначив, що концентрація реактивних безпілотників "Шахед", які Україні набагато складніше збити, за останні тижні збільшилася у два з половиною рази.

Росія також будує власну систему супутникового зв’язку, щоб конкурувати зі Starlink, сказав він. "Це ризик для всієї планети, – сказав Бровді, – тому що диктатура отримає доступ до інформації по всьому світу".

Російські атаки на Україну

У ГУР зазначають, що росіяни здатні щомісяця проводити 3–4 комбіновані атаки, які включатимуть ракети різних типів та безпілотні літальні апарати. Цілями стануть Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків, які є центрами оборонно-промислового комплексу України.

Також, за даними розвідки, за основними типами ракетного озброєння Росія виконує місячний план на рівні 110–120%. А за низкою зразків озброєння РФ перевиконує план виробництва. Зокрема, щодо ракет "Онікс" і "Циркон" весь річний план було виконано вже станом на 3 серпня.

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