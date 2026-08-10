Авіакомпанія запускає рейс для спостереження за сонячним затемненням прямо з літака

Рейс пройде через смугу повної фази затемнення, його перебіг транслюватимуть у соцмережах.

12 серпня іспанська авіакомпанія Iberia запускає спеціальний рейс, щоб пасажири, а також глядачі з усього світу могли насолодитися захопливими краєвидами сонячного затемнення. Про це повідомляє Time Out.

Літак вирушить з аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса о 18:45. Рейс IB1473, номер якого відсилає до року народження астронома Миколая Коперника, пролетить над провінцією Паленсія, після чого повернеться до іспанської столиці.

Літак підніметься на висоту близько 10 тисяч метрів над рівнем моря, щоб мінімізувати вплив хмарності та атмосферних перешкод. Маршрут розробили таким чином, щоб він пролягав через смугу повної фази затемнення.

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На борту будуть не лише пасажири.

Рейс стане також можливістю для науковців провести дослідження. Зокрема, участь в експедиції візьмуть дослідники проєкту Shelios під керівництвом астронома Мікеля Серра-Рікарта, наукового директора Light Bridges і дослідника Інституту астрофізики Канарських островів.

Вчені планують скористатися рідкісною можливістю для вивчення сонячної корони – зовнішнього шару атмосфери Сонця, який зазвичай прихований через яскравість світила.

Але і це ще не все. Використовуючи технологію Starlink, Iberia також транслюватиме затемнення наживо у своїх соцмережах просто з борту. Ймовірно, глядачі отримають значно чіткіше зображення, ніж під час спостереження за явищем із землі.

Це далеко не єдиний рейс, запланований спеціально для того, щоб пасажири могли побачити сонячне затемнення у всій його красі. Авіакомпанія Brussels Airlines також оголосила про спеціальний рейс, який збігатиметься з цим астрономічним явищем.

Повне сонячне затемнення – довідка

Повне сонячне затемнення 12 серпня – це одна з головних астрономічних подій року, під час якої тінь Місяця пройде через Гренландію, Ісландію, Іспанію та Португалію. Максимальна тривалість повної фази складе близько 2 хвилин.

Це перше повне сонячне затемнення, яке можна спостерігати в континентальній Європі за останні 27 років.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць ідеально вирівнюється між Сонцем і Землею. Річ у тім, що Сонце приблизно у 400 разів більше за Місяць, але водночас приблизно у 400 разів далі від Землі. Тому під час затемнення вони мають майже однаковий видимий розмір на небі.

Пасажирська авіація – інші новини

Нещодавно УНІАН писав, що у Канаді довелося скасувати авіарейс після того, як дитина відмовилася займати своє місце та пристібатися ременем безпеки. Через інцидент пасажирам довелося залишитися в аеропорту до наступного дня, а деяким прийшлося поспіхом шукати номери в готелях поблизу.

А ще раніше пасажир Ryanair, якого під час польоту частково затягнуло у вікно літака, розповів, що лише через два тижні після інциденту авіакомпанія запропонувала йому перенести рейс. За словами чоловіка, жодної іншої допомоги чи компенсації від перевізника він не отримав.

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