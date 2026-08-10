Google вимкнув звичний спосіб резервного копіювання фотографій: що тепер робити

Ця зміна торкнеться тих, хто використовував комп’ютер для створення резервних копій зображень у хмарному сервісі Google.

Якщо ви користувались Google Drive для резервного копіювання фотографій з комп’ютера, настав час шукати альтернативне рішення. Google нагадала, що 10 серпня 2026 року припиняється підтримка автоматичної синхронізації між резервними копіями в настільній версії Drive та Google Photos.

Як пояснює компанія на сторінці підтримки, після цієї дати нові фото та інші зображення доведеться завантажувати безпосередньо в Google Photos через веб-версію сервісу.

Щоб продовжити створення резервних копій на комп’ютері, користувачам потрібно зайти у веб-версію Google Фото, натиснути значок "+" у правому верхньому куті, вибрати "Резервне копіювання папок" і вказати папку з фотографіями на своєму комп’ютері, яку вони хочуть скопіювати в хмару.

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Після цього фотографії завантажуватимуться автоматично, але є важливий момент: веб-версія Google Photos та її веб-додаток мають залишатися відкритими.

Є й інше обмеження для власників Mac. Google Photos не вміє автоматично створювати резервну копію бібліотеки додатка Apple Photos. У такому випадку спочатку доведеться синхронізувати знімки через iCloud, а потім використовувати Google Photos на iPhone або iPad.

Що буде зі старими фотографіями в Google Drive

У компанії зазначили, що вже завантажені фотографії нікуди не зникнуть. Зміна стосується лише нових завантажень: після 10 серпня вони більше не будуть автоматично переноситися з Google Drive до Google Photos.

Якщо користувачеві достатньо зберігати фотографії лише в Google Drive, нічого робити не доведеться. Однак тим, хто збирається перейти на Google Photos, варто вимкнути резервне копіювання тих самих папок у Drive. Інакше однакові фотографії займатимуть додатковий простір у хмарному сховищі.

Це особливо важливо для користувачів Google One: зайві копії можуть швидше заповнити доступний простір і змусити перейти на дорожчий тариф.

Як вимкнути резервне копіювання папок у Google Drive

Відкрийте додаток Google Drive на комп’ютері.

Відкрийте "Налаштування" > "Налаштування" > "Мій комп’ютер"

Виберіть потрібну папку, що містить зображення, для яких ви хочете вимкнути синхронізацію.

Зніміть позначку "Синхронізувати з Google Drive".

Натисніть "Готово", а потім "Зберегти".

Перевірити спосіб завантаження конкретної фотографії можна безпосередньо в Google Photos. Для цього потрібно відкрити знімок і натиснути значок інформації "i".

Ця зміна політики найістотніше торкнеться власників професійних камер, а також користувачів зі старими фотоархівами, які зберігаються на комп’ютері й досі автоматично резервуються через Google Drive.

Якщо ж змімки дебільшого робляться на Android-смартфоні чи iPhone, ситуація простіша: багато таких знімків уже автоматично зберігаються через Google Photos або Apple Photos.

При цьому повністю покладатися на один хмарний сервіс все одно не варто. Для важливих знімків бажано мати додаткову копію, наприклад, на зовнішньому жорсткому диску або в іншому хмарному сховищі. Це дозволить уникнути втрати всієї колекції, якщо з основним способом резервного копіювання щось піде не так.

Нагадаємо, у січні 2027 року Google вимкне одну з найкорисніших функцій Gmail. Після цієї дати через Gmail можна буде надсилати листи лише з адрес Gmail, незалежно від того, чи використовується веб-версія сервісу, чи мобільний додаток.

Раніше Google припинила програмну підтримку Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Ці смартфони більше не отримуватимуть нових функцій та щомісячних оновлень безпеки.

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