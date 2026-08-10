Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 11 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,78 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 11 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,83 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,78 гривні за один євро, тобто гривня втратила 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,82/44,85 грн/дол., а до євро - 51,78/51,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 10 серпня подешевшав на 4 копійки і складав 45,01 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,48 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 11 копійок і становив 52,03 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,35 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 15 копійок і складав 52,10 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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