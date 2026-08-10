Суд дозволив Єрмаку їздити по різним областям України, - САП

Відповідне рішення схвалене після надходження до САП і НАБУ листів від командирів військових частин, які висловили підтримку Єрмаку.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишнього керівника Офіса президента України Андрія Єрмака. Раніше екс-керівник ОП не міг відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду за межі Києва та Київської області. Тепер це зобов’зання розширено на додаткові сім областей. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram.

Зокрема, 10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки.

"Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

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У зв’язку з цим, за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя "розширив обмеження щодо пересування підозрюваного низкою областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям". Таким чином, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з міста Києва та Київської області замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

При цьому, прокурор заперечував проти задоволення клопотання, оскільки обов’язки, раніше покладені на підозрюваного у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу, не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.

Також захист просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю. В задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив.

Справа Єрмака – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру Єрмаку як учаснику організованої групи, причетної до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

14 травня суд арештував Єрмака з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Він мав здати закордонний та диппаспорти. Також йому заборонили спілкуватися з фігурантами справи, зокрема, Тимуром Міндічем та Олексієм Чернишовим.

18 травня стало відомо, що Єрмак вийшов із СІЗО. За нього внесли повну необхідну суму застави. 21 травня суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу для Єрмака.

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