'Робимо роботу за Скабєєву': Ігнат попросив ЗМІ не писати про 'не збиту' балістику

Він закликав не підігравати російській пропаганді, тим більше, що протиповітряна оборона протистоїть атакам РФ усіма наявними засобами.

Повітряні сили закликали ЗМІ не нагнітати обстановку гучними заголовками про "не збиті ракети", адже ППО щодня протистоїть комбінованим атакам Росії, застосовуючи всі наявні засоби для їх відбиття.

З таким закликом виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного марафону. "Дуже хотів би звернутися, користуючись ефіром, до українських медіа, до Telegram-каналів... Наші моніторингові групи подивилися, скільки було інформації саме по балістиці за крайні атаки, зокрема, на Одещину. Забиваєте в Google "Повітряні сили", – (бачимо) "не збито жодної ракети". Тисячі посилань. Якщо думаєте, від того стане комусь легше, якщо ми будемо нагнітати такими заголовками… Противник просто бере і цитує і передруковує…. українські медіа, українські Telegram -канали: "От подивіться, в них не збито жодної ракети". Ми робимо всю роботу за Скабєєву, за Соловйова і так далі. Тому я просив би ще раз, від того легше нікому не стане, що ми про це напишемо", - звернувся Ігнат.

Він наголосив, що подача інформації дуже важлива для української внутрішньої аудиторії, для сприйняття людей в Україні. Тож Ігнат закликав не підігравати росіянам.

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Офіцер підкреслив, що українська сторона очікує поставок від партнерів, що проводиться величезна робота, але антибалістичне зброєння поки відсутнє.

За словами Ігната, Росія зараз атакує портову інфраструктуру, логістику, щоб вплинути на певні економічні важелі. Росія використовує велику кількість різних повітряних засобів: ракети, що летять по балістичній траєкторії, дрони-камікадзе, в тому числі реактивні, крилаті та авіаракети.

Ігнат підкреслив, що протиповітряна оборона протистоїть цим атакам усіма наявними засобами:

"Показник збиття "Шахедів" залишається максимально високим – до 95%. Звісно, про ракети, які летять по балістичній траєкторії, не можна так казати через відсутність ракет до Patriot – єдиної системи, здатної протидіяти балістиці".

Війна в Україні: новини

30 липня повідомлялось, що Росія вперше за довгий час могла запустити північнокорейські ракети KN-23. За даними розвідки, могло відбутися застосування саме цієї модифікації північнокорейської ракети.

Крім того, 27 липня Ігнат повідомляв, що росіяни під час повітряних атак збільшили застосування ракет, які летать по балістичній траєкторії. При цьому противник намагається використати ефект несподіванки, змінюючи час ударів.

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