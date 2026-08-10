Значно швидше, ніж передбачалось: у ГУР розкрили, коли Росія отримає аналог Starlink

Окупанти хочуть запустити 924 супутники у 2035 році.

Росія розгортає супутникову систему "Рассвет" - аналог Starlink - значно швидше, ніж передбачалося її планами. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Москва впроваджує "Рассвет" – фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалось їхніми планами", - сказав він.

Скібіцький нагадав, що в березні 2026 року РФ вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників.

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Далі, за його словами, росіяни запускатимуть інші. Їхня мета - створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році.

"Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink. І вже йде дискусія, як з цим боротись", - сказав заступник начальника ГУР МО.

Російські супутники "Рассвет" – що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські супутники "Рассвет" компанії "Бюро 1440" вже забезпечують щонайменше два "вікна зв’язку" на добу над Україною тривалістю понад годину кожне.

Станом на 31 липня 2026 року супутники, запущені наприкінці березня 2026 року, вже фактично завершили розгортання в робочу формацію на орбіті.

Важливо, що російські супутники перебувають на орбітах, які дають їм змогу чотири рази на добу проходити в зоні видимості над Україною. Однак лише під час двох-трьох із чотирьох проходів супутники піднімаються достатньо високо над горизонтом, щоб забезпечувати стійкий зв’язок із наземними терміналами.

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