Блокування Чорного моря: Луценко розкрив, яку відповідь має отримати Росія

За роки повномасштабної війни Україна недостатньо підготувалася до можливого блокування морських шляхів.

Чорне море опинилося в умовах подвійної блокади, що завдає Україні значних економічних збитків. Тому у відповідь варто розглянути питання про блокування Росії на Балтиці.

Таку думку висловив командир підрозділів операторів безпілотників, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко. За його словами, Росія перешкоджає руху кораблів до українських портів ракетними та дроновими ударами. Через загрозу ураження судновласники побоюються відправляти кораблі в українські порти, адже окупанти завдають ударів по кораблях, незалежно від їхнього прапора.

"Прохід через Босфор і Дарданелли заблоковано Туреччиною. Турки пояснюють, що так сильно переживають за безпеку судноплавства, що не дають дозволу на прохід суден в українські (і російські порти). Султанат грає свою гру. А що ми?", - написав Луценко.

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Він вважає, за роки повномасштабної війни Україна недостатньо підготувалася до можливого блокування морських шляхів. Зокрема, йдеться про необхідність розвитку альтернативних сухопутних маршрутів для експорту та імпорту.

"За такий час можна було модернізувати існуючі та навіть добудувати нові залізничні шляхи, щоб мати більше резерву потужностей для експорту", – заявив військовий.

За його словами, через проблеми з морською логістикою Україна вже зазнає значних економічних втрат. Зокрема, виникають труднощі з вивезенням зерна та імпортом руди, а окремі підприємства гірничо-металургійного комплексу вже зупинилися.

Луценко також заявив, що український бізнес, маючи значні фінансові ресурси, мав би заздалегідь інвестувати в підготовку альтернативних логістичних маршрутів:

"Останні місяці все було очевидно – море нам закриють".

На тлі цього всього, як вважає Луценко, Україна має розглянути можливість створення проблем для російської морської логістики.

"Не бачу іншого шляху, як блокувати Москві Балтійське море", – заявив він.

За словами Луценка, Україна має як моральні, так і технічні підстави для симетричної відповіді. Він зазначив, що українські сили вже здійснювали удари по російських об'єктах на значній відстані, зокрема в районі Каспійського моря.

"Ми регулярно завдаємо ударів по Каспійській флотилії росіян, пролітаючи великі відстані через російську територію, обходячи ешелони ППО. Балтійське море знаходиться приблизно на такій же відстані від України, як і Каспійське", – сказав військовий.

Він також послався на розрахунки, згідно з якими обмеження російського експорту нафти й газу через Балтійське та Чорне моря можуть суттєво погіршити фінансове становище РФ. Адже обмеження нафтогазових доходів Росії (понад 70% яких отримується завдяки експорту через Балтику та Чорне море) може потроїти розмір дефіциту бюджету до 6% ВВП, створити розрив у поточному рахунку платіжного балансу, що перевищує 100 мільярдів доларів (близько 5-6% ВВП), та призвести до зниження ВВП Росії на 9-10% у реальному вираженні, додав Луценко.

"Закрите Чорне море більш вигідне РФ, ніж Україні. Закриття Балтики розвертає все навпаки – РФ значно більше страждатиме, ніж ми", – вважає Луценко.

"Треба діяти", – підсумував військовий.

Ситауція в Чорному морі: новини

Як писав УНІАН, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, зараз цивільне судноплавство у Чорному морі заблоковано Росією – навігації з портів Великої Одеси немає. Таким чином, роботу морського коридору, яким тривалий час під час війни користувалися власники комерційних суден, призупинено. Як пояснив військовий, приблизно з середини липня росіяни змінили тактику щодо застосування дронів. Вони почали використовувати баражуючи боєприпаси типу "Бандероль" періодично, або "Шахед-238" - дрони на реактивній тязі.

Також, за його словами, у Мармуровому морі накопичились судна, що прямують до Росії, але з невідомих причин передумали, однак є сумніви, що блокування проходу протоками Босфор та Дарданелли відбувалося турецькою стороною.

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