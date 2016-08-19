Горе-грабіжник з двома ноутбуками випав з вікна київського офісу (фото)
17:01, 19 серпня 2016Курйози
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Підозрюваний не зміг піднятися самостійно - його госпіталізували з підозрою на перелом ноги.
Грабіжник зізнався у скоєному. / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба столичнной поліції.
Про грабіжника повідомили медики. Прибувши на місце події поліцейські побачили, що поруч з підозрюваним лежить пакет з ноутбуками. Грабіжник зізнався у скоєному.
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"Я примудрився відкрити вікно і зламати металеву решітку. Потім вліз в офіс, взяв 2 ноутбуки, але не втримався і впав, коли намагався спуститися", - сказав він.
У чоловіка знайшли предмет, схожий на складаний ніж. Підозрюваний не зміг піднятися самостійно - його госпіталізували з підозрою на перелом ноги.
Фото: НПУ
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