Горе-грабіжник з двома ноутбуками випав з вікна київського офісу (фото)

Про це повідомляє прес-служба столичнной поліції.

Про грабіжника повідомили медики. Прибувши на місце події поліцейські побачили, що поруч з підозрюваним лежить пакет з ноутбуками. Грабіжник зізнався у скоєному.

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"Я примудрився відкрити вікно і зламати металеву решітку. Потім вліз в офіс, взяв 2 ноутбуки, але не втримався і впав, коли намагався спуститися", - сказав він.

У чоловіка знайшли предмет, схожий на складаний ніж. Підозрюваний не зміг піднятися самостійно - його госпіталізували з підозрою на перелом ноги.