У Лондоні коти захопили стіни метро (фото)

20:08, 13 вересня 2016
Курйози
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Група британських активістів Glimpse за допомогою краудфандінга зібрала 23 тисяч фунтів, щоб викупити всі рекламні місця на станції метро "Клепхем-Коммон" в Лондоні.

коты / CATS

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Проект отримав назву Citizens Advertising Takeover Service (скорочено - CATS), що можна перевести як "Громадянська служба захоплення реклами" .

Активісти кажуть, що за допомогою цього проекту вони хочуть змусити людей подивитися на світ по-новому і нагадати, що вони можуть його змінити.

CATS

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