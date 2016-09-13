У Лондоні коти захопили стіни метро (фото)

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Проект отримав назву Citizens Advertising Takeover Service (скорочено - CATS), що можна перевести як "Громадянська служба захоплення реклами" .

Активісти кажуть, що за допомогою цього проекту вони хочуть змусити людей подивитися на світ по-новому і нагадати, що вони можуть його змінити.