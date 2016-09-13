У Лондоні коти захопили стіни метро (фото)
20:08, 13 вересня 2016Курйози
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Група британських активістів Glimpse за допомогою краудфандінга зібрала 23 тисяч фунтів, щоб викупити всі рекламні місця на станції метро "Клепхем-Коммон" в Лондоні.
За допомогою цього проекту вони хочуть змусити людей подивитися на світ по-новому / CATS
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Проект отримав назву Citizens Advertising Takeover Service (скорочено - CATS), що можна перевести як "Громадянська служба захоплення реклами" .
Активісти кажуть, що за допомогою цього проекту вони хочуть змусити людей подивитися на світ по-новому і нагадати, що вони можуть його змінити.
Фото: CATS
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