Міноборони Росії скоротило витрати на поховання президента

Про це повідомляє "Газета.Ru".

В березні 2016 року на поховання труни з тілом глави держави планувалося витратити до 1,18 млн. руб. (490 тис. гривень). Новий законопроект передбачає виділити на ці цілі до 706 тис. руб. (293 тис. гривень). При цьому витрати на надгробок скоротилися всього на 1 тис. руб., до 3,927 млн руб. (1,6 млн гривень).

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За розрахунками Міноборони, на поховання президентів СРСР і Російської Федерації в бюджет буде закладено до 706 тис. руб. (при поховання труни з тілом в землю), до 653 тис. руб. (при поховання урни з прахом у землю) або до 592 тис. руб. (урни з прахом в нішу колумбарію).

Поховати прем'єр-міністра або міністрів буде коштувати від 369 тис. руб. до 483 тис. руб. А надгробки для прем'єрів і міністрів оцінюються на рівні до 3,575 млн руб.

Ще менше Міноборони РФ готове виділити на поховання військовослужбовців, силовиків або пожежників, загиблих при захисті інтересів держави. Їх похорони будуть коштувати від 322 тис. руб до 436 тис. руб.

При цьому в Мінфіні не відповіли на запит журналістів про те, в якому обсязі передбачені асигнування на поховання чиновників у 2017 році.