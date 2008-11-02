Попит людства на природні ресурси значно перевищив можливості Землі

Попит людства на природні ресурси на третину перевищив можливості Землі.

Про це йдеться у річному звіті Світового фонду природи (WWF), передає “5 канал”.

Людство, зазначається у звіті, бездумно витрачає природні ресурси. Якщо всі мешканці Землі будуть використовувати стільки ж, то невдовзі людям буде мало однієї планети. Треба буде принаймні півтори, констатують у Фонді природи.

За даними Фонду, зникають рослини й тварини. Дедалі більше країн відчувають дефіцит води. Одні - постійно, інші - сезонно. Фахівці прогнозують, що продовження розтрати екологічного капіталу матиме серйозні економічні наслідки.

Зараз, йдеться у звіті WWF, три чверті населення світу мешкають у країнах - екологічних боржниках. Тобто, рівень споживання там значно вищий за природний потенціал. Першість у цьому тримають США та Китай.