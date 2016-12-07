Терористи залякують жителів "ЛНР" "отруйною" української водою, яка перетворить їх на зомбі

Терористи "ЛНР" стверджують, що Україна не подає воду в окуповані райони Луганщини не через борги, а через те, що планує заразити її спеціальними американськими хімікатами, які "зомбують" все населення захоплених бойовиками територій, а на це потрібен певний час. Про це депутат і координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук написав у своєму Facebook.

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"В "ЛНР" придумали "пояснення", з якою метою Київ припинив водопостачання окупованих районів. Згідно з інформацією, поширюваною бойовиками серед місцевих жителів "ЛНР", українська влада дала вказівку організувати хімічне зараження води, що постачається, "для зомбування" населення окупованих районів якимись завезеними із США хімікатами, і нібито на час запуску обладнання для "зараження" водопостачання припинене", - написав Тимчук.

Він підкреслив, що про багатомільйонні борги "ЛНР" за воду не згадуються.

"Одночасно в "ДНР" і "ЛНР" підконтрольні бойовикам "ЗМІ" отримали вказівку роздувати тему припинення водопостачання в контексті "звірств київської хунти", "негуманного поводження з мирними жителями Донбасу", "української злочинів влади проти власного народу" (в останньому випадку населення "ЛДНР" подається як "народ України", при цьому протиставлення "ЛДНР" як якихось окремих "державних утворень" та "фашистської України" пропагандистів не бентежить). Згідно зі вказівками, головним винуватцем і ініціатором даних "злочинів" Києва слід виставляти секретаря РНБО Турчинова", - додав Тимчук.

Як повідомлялося, комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал" є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також близько 1,2 млн жителів Луганщини – на тимчасово окупованих територіях. Окупанти не розраховуються за воду, яка йде на контрольовану ними територію з підконтрольною української влади частини Луганської області.

Отже, в Попаснянському водоканалі виникла значна заборгованість перед ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" за спожиту електричну енергію.

1 грудня, було припинено електропостачання КП "Попаснянський районний водоканал", який подавав воду в окуповані райони.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" в Мінську міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія виступає проти розгляду будь-яких механізмів щодо здійснення виплат Україні за водопостачання в окуповану частину Луганської області.