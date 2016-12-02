Непідконтрольні Україні території Луганщини планують відключити від електропостачання - директор ЛЕО



Цього місяця непідконтрольні Україні райони Луганської області Київ планує відключити від електропостачання. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай

За його словами, електроенергію з непідконтрольної території Луганщини отримує Станиця Луганська та прилеглі населені пункти, що в сумі становить більше 12 тисяч абонентів. Грицая заявив, що існує загроза відключення електроенергії бойовиками "ЛНР".

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«Ми зверталися до всіх інстанцій з тим, щоб повністю припинити перетікання електроенергії на неконтрольовану сторону або знизити його до рівня фактичної оплати. Реакції на наші звернення не було. Станиця Луганська та населені пункти навколо неї, а це більше 12 000 наших абонентів, отримують електроенергію з неконтрольованою боку. Існує загроза того, що незаконні формування відключатимуть електроенергію», - сказав він, додавши "зараз ми закінчуємо будівництво обвідної лінії Щастинской ТЕС. У 20-х числах грудня ця лінія буде запущена, і ми зможемо відключити перетік електроенергії, який відбувається з Щастинской ТЕС в бік Луганська".

За його словами, з 2014 року непідконтрольні райони Луганщини щомісяця споживають електроенергію на суму 300 млн грн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія виступає проти розгляду будь-яких механізмів щодо здійснення виплат Україні за водопостачання в окуповану частину Луганської області.

"Я дуже детально розказав, у чому проблеми з постачанням води, що винна у цьому дійсно російська сторона, яка не хоче йти на будь-які механізми, не хоче йти на те, щоб Луганськ реально платив гроші, які, ми знаємо, там реально збираються з людей, з різних підприємців. І це теж було нашим спільним з нашими німецькими і французькими друзями питаннями", - сказав Клімкін.