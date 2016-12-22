Суд дозволив слідчому ГПУ вилучити із адміністрації Путіна лист Януковича

Суд дав дозвіл слідчому ГПУ на тимчасовий доступ до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії.

Відповідне рішення виніс Печерський райсуд Києва за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генпрокуратури України Вадима Приймачка у кримінальному провадженні про державну зраду Віктора Януковича.

"У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів", – сказано в рішенні суду.

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Слідчий аргументує необхідність доступу тим, що Янукович нібито звертався із письмовою заявою до Путіна з проханням використати Збройні Сили Росії на території України.

Нагадаємо, 14 грудня Печерський райсуд міста Києва дав дозвіл на затримання екс-президента-втікача Віктора Януковича й доставки його до суду.

Так суд задовольнив клопотання прокурора Головної військової прокуратури Кравченка про надання дозволу на затримання підозрюваного Януковича з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.