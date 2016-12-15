Суд дав дозвіл на затримання Януковича (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ГПУ Юрій Луценко.

Він зазначив, що це рішення було прийнято 14 грудня 2016 року на закритому судовому засіданні.

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Так суд задовольнив клопотання прокурора Головної військової прокуратури Кравченка про надання дозволу на затримання підозрюваного Януковича з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГПУ заявила про готовність відправити в Росію слідчого для допиту Януковича. "Ми готуємо запит про допит Януковича, як підозрюваного. Просимо про особисту участь нашого слідчого на допиті. Також зазначаємо, що готові до відеоконференції", – сказав Горбатюк.