200 Дідів Морозів пробіглися Ригою (фото)

В неділю в Ризі більше 200 осіб у костюмах Дідів Морозів взяли участь у трикілометровому доброчинному забігу, повідомляє в неділю сайт Mixnews.

Взяти участь в акції могли всі бажаючі. Для цього необхідно було заплатити 10 лат ($20), з яких 3 лат коштує костюм, а 7 лат - це пожертвування на благодійну програму зі створення мобільного дитячого медичного центру.

Газета.Ru