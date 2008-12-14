200 Дідів Морозів пробіглися Ригою (фото)
18:41, 14 грудня 2008Курйози
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Доброчинна програма
В неділю в Ризі більше 200 осіб у костюмах Дідів Морозів взяли участь у трикілометровому доброчинному забігу, повідомляє в неділю сайт Mixnews.
|Фото Reuters
Взяти участь в акції могли всі бажаючі. Для цього необхідно було заплатити 10 лат ($20), з яких 3 лат коштує костюм, а 7 лат - це пожертвування на благодійну програму зі створення мобільного дитячого медичного центру.
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