200 Дідів Морозів пробіглися Ригою (фото)

18:41, 14 грудня 2008
Курйози
962 0

Доброчинна програма

В неділю в Ризі більше 200 осіб у костюмах Дідів Морозів взяли участь у трикілометровому доброчинному забігу, повідомляє в неділю сайт Mixnews.

Фото Reuters

Взяти участь в акції могли всі бажаючі. Для цього необхідно було заплатити 10 лат ($20), з яких 3 лат коштує костюм, а 7 лат - це пожертвування на благодійну програму зі створення мобільного дитячого медичного центру. 

Газета.Ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter