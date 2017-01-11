Міністр закордонних справ Польщі розповів про майбутні переговори з неіснуючою країною Сан-Ескобар

Про це повідомляє канал "ЄвроПравда" з посиланням на Polsat.

"У нас є можливість провести близько 20 зустрічей з різними міністрами. З деякими, наприклад, з державами Карибів, це будуть перші зустрічі в історії нашої дипломатії. Наприклад, мова йде про такі країни, як Сан-Ескобар або Беліз" - заявив Ващиковський.

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"Кожна з цих країн – це ще один голос в ГА ООН", - зазначив він.

Помилка міністра викликала бурхливу реакцію у польських ЗМІ і соцмережах. Зокрема, вже через кілька хвилин після заяви Ващиковського в Твіттері з'явився аккаунт Демократичної Республіки Сан-Ескобар. Згідно з повідомленням "країни", вона дуже дружня Польщі держава.

У Твіттері "республіки" йдеться про швидкий запуск авіарейсів між аеропортом Шопена у Варшаві і Сан-Ескобаром, скасування віз для поляків, співпраця між університетами Польщі та Сан-Ескобара.

#SanEscobar State Council introduces a visa-free regime with Poland, and a visa requirement for @SealandGov citizens, starting Jan 15th. — San Escobar (@rpdsanescobar) January 10, 2017

У зв'язку з цим з офіційною реакцією виступили і в МЗС Польщі.

"Сан-Ескобар – це помилка. Міністр Ващиковський мав на увазі розмову з главою МЗС Сан-Крістобаль і Невіс (Сент-Кітс і Невіс)", - написала прес-секретар МЗС Польщі Йоанна Вайда.

#SanEscobar to przejęzyczenie. Min. #Waszczykowski miał na myśli rozmowę z min. SZ San Cristobal y Nieves na szczycie UE-CELAC 25-26.10 — Rzecznik Prasowy MSZ (@Rzecznik_MSZ) January 10, 2017

Твіттер Сан-Ескобару у відповідь на повідомлення прес-секретаря заявив, що саме "ворожі дії розвідки Сент-Кітс і Невіс намагаються завдати удару по відносинам двох держав".

Варто зазначити, що до насмішок над міністром приєднались і колишні польські міністри.

Зокрема, екс-глава МЗС Радослав Сікорський відреагував на повідомлення з Твіттера Сан-Ескобару про підтримку "країною" постійного членства в раді безпеки ООН, назвавши це "справжнім успіхом зовнішньої політики" партії "Право і Справедливість".

"Міністр Ващиковський, зустрічаючись з представниками неіснуючих держав, значно менше, ніж зазвичай, шкодить Польщі", - написав колишній міністр оборони Томаш Семоняк.