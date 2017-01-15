На Донеччині з залу суду відпустили чоловіка, який перебував у розшуку 10 років

Затриманий поліцією організатор злочинної групи, який 10 років перебував у розшуку за розбійний напад, опинився на волі.

Про це повідомила телеканал "112 Україна" з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Краснолиманський міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному і відклав розгляд на 16 січня. Затриманий був відпущений із зали суду, йдеться в повідомленні.

У повідомленні поліції говориться, що чоловік, який був відпущений судом у 2007 році разом з трьома спільниками здійснив розбійний напад із застосуванням насильства на підприємство у селі Ямпіль. Тоді було викрадено обладнання, яке призначалося для газофікаціі сіл. Правоохоронці витратили 10 років на пошуки зловмисника, який переховувався в чотирьох областях України, використовуючи підроблені документи. Його співучасники тим часом були затримані по "гарячих слідах" та засуджені. Викрадені труби організатор продав в Луганській області, виручивши близько 200 тисяч гривень.

12 січня оперативники Лиманського відділення поліції отримали інформацію про те, що 42-річний розшукуваний на Новорічні свята приїхав погостювати до матері в Ямпіль. При перевірці інформації, він був затриманий.

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У чоловіка вилучили паспорт на чуже ім'я, що по базах даних вважається втраченим, а також 4 мобільних телефони. Встановлено, що затриманий також розшукується харківськими колегами за викрадення. У минулому році він незаконно заволодів у Харкові вантажним транспортним засобом.

Відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою). Правопорушення карається на строк від 8 до 15 років.

"Рішення, в результаті якого підозрюваний у тяжкому злочині опинився на волі, є неприпустимим. У зв'язку з цим, слідчим відділом Лиманського ВП і місцевою прокуратурою вирішується питання про подання щодо неправомірності дій суду, щоб зловмисник, який переховувався від закону, поніс заслужене покарання", - заявили в прес-службі поліції.