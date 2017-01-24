У Тернополі чоловік п'яним вдерся до дитсадка і заснув там

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, опівночі правоохоронців викликав охоронець, який повідомив, що виявив у садку на вул. Лепкого чоловіка, який виламав двері і заснув у приміщенні.

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На запитання інспекторів невідомий не зміг пояснити, як він опинився всередині. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння, драгер зафіксував 2,97 проміле алкоголю в його крові.

На правопорушника патрульні склали відповідні адмінматеріали.