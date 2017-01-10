У Києві нетверезий водій бетоновоза влаштував ДТП з постраждалими

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, на вулиці Малиновського нетверезий водій 14-тонного бетоновоза на ухилі дороги протаранив два легкових авто, вилетів з дороги і збив два стовпи.

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"Намагався втекти, затриманий свідками, заперечує, що був за кермом. Постраждали жінка і дитина в легкових авто", - пише dtp.kiev.ua.

На місці працює поліція і оперативно-слідча група. Комунальники відновлюють дроти.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня в Броварському районі Київської області водій вантажного автомобіля "МАН" не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом «БОГДАН», який їхав за маршрутом Київ-Погреби.