Вчені з'ясували музичні уподобання собак

Як показують результати нового дослідження, опублікованого в журналі Physiology and Behavior, музика допомагає й собакам справлятися зі стресом, пише "Газета.Ru".

А особливо вони люблять реггі і софт-рок.

Вчені з Університету Глазго досліджували реакцію собак з розплідника в Дамбартоне на різні жанри музики - софт-рок, класику, реггі, поп та інші, - щоб зрозуміти, яка музика діє на них найбільш розслабляюче. У кожної собаки виявилися свої музичні вподобання, але в цілому, як повідомляє провідний автор дослідження, психолог Ніл Еванс,«реггі і софт-рок зробили найбільш позитивний вплив»

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Це дослідження - продовження його попередньої роботи, опублікованої в журналі Physiology and Behavior в 2015 році, в якій він показав, що музика допомагає зменшити стрес у тварин у розплідниках. Нове дослідження було проведено за сприяння Шотландського товариства по запобіганню жорстокому поводженню з тваринами (SPCA). Команда порівняла дві групи собак з розплідника - одна з них щодня слухала класичну музику протягом тижня, інша ж проводила цей час у тиші. Наступного тижня групи міняли місцями.

Дослідники стежили за серцебиттям, слиновиділенням і поведінкою собак в обох групах. З'ясувалося, що через тиждень музичних сесій у собак знижувалася частота серцебиття і вони вели себе більш спокійно і тихо, сиділи або лежали.

Але через тиждень тиші вони повернулися до колишнього агресивного стану, постійно гавкали і підстрибували.

Однак дослідження реакції собак протягом більш тривалих періодів часу показало, що вони досить швидко стають несприйнятливими до музики - це відбувається вже через тиждень регулярних прослуховувань. Крім того, позитивний ефект проходить вже через пару днів.